«أبوظبي الأول» يقدم منحاً لطلاب القانون الإماراتيين بشراكة مع «جامعة باريس 2»

أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد بنك أبوظبي الأول التزامه بدعم مبادرته الجديدة للمنح الدراسية التي تهدف إلى تعزيز تفوق الطلاب الإماراتيين المسجلين في برنامج القانون بجامعة باريس 2 ضمن أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين بنك أبوظبي الأول وجامعة باريس 2 (بانتيون-أساس)، ستعمل المؤسسة التعليمية العريقة على قبول ما يصل إلى 30 طالباً وطالبة من المؤهلين للاستفادة من المنحة. وسيساهم الدعم الذي يقدمه بنك أبوظبي الأول في منح المجموعة الأولى من الطلاب الإماراتيين فرصة دراسة القانون وفق أعلى المعايير العالمية، ما يمهد أمامهم الطريق نحو حياة مهنية ناجحة ومثمرة في هذا المجال.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: نفتخر بهذه الخطوة التي تتيح لنا التعاون مع جامعة باريس الثانية لدعم وتمكين الشباب الإماراتي ومنحهم فرصة للتفوق الأكاديمي عبر برنامج بنك أبوظبي الأول للمنح الدراسية. وسيستفيد الطلاب المشاركون من تجربة تعليمية استثنائية في واحدة من أهم كليات القانون في العالم وأكثرها تميزاً. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساهم في إطلاق العنان أمام إمكانات جيل جديد من المحامين والخبراء القانونيين ليحققوا تطلعاتهم المهنية الطموحة، سواء أكان ذلك في دولة الإمارات العربية أم خارجها، بالتزامن مع تعزيز مفاهيم التخصص بين المواطنين في مجال القانون.

من جانبه، قال البروفيسور جيوم لايت، رئيس جامعة باريس 2 (بانتيون-أساس): أود أن أعرب عن عميق شكرنا وتقديرنا لقيادة بنك أبوظبي الأول، وفخرنا بهذه الفرصة الفريدة للجامعة للمساهمة بجدية في إعداد وتدريب جيل جديد من القادة الإماراتيين في مجال القانون. ويمثل برنامج المنح الدراسية من بنك أبوظبي الأول فرصة تتيح للطلاب المساهمة بدور بنّاء في إثراء نسيج المجتمع الإماراتي على المستوى المحلي، وتمثيل الطموحات الاستثنائية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخارج. وسيكون البرنامج الأكاديمي عنصراً هاماً نحو إعداد الطلاب للعب دور بارز في المنظمات الدولية الرائدة والمؤسسات المرموقة كسفراء لثقافة التنوع والتسامح التي أصبحت قرينة بالدولة، أو كدبلوماسيين وخبراء قانونيين يجسدون ثمار الرؤية الطموحة للقيادة الإماراتية محلياً، وعالمياً.

وسيحصل طلاب برنامج المنح الدراسية من بنك أبوظبي الأول خلال ثلاث سنوات على شهادة البكالوريوس في القانون، سواء في حرم أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، أو عبر الإنترنت. وتختار جامعة باريس 2 المؤهلين للمنح من بين أفضل الطلاب المتقدمين وأكثرهم موهبة لتحافظ بذلك على دقة المعايير الصارمة للانضمام إليها؛ وبالتالي سمعتها المرموقة التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر الميلادي.