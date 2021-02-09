شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «دي إكس بي» يدعو المساهمين للموافقة على عرض «مراس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس إدارة شركة «دي إكس ي إنترتينمنتس»، الثلاثاء، أنه قام بمراجعة التقارير التي قدمها الخبراء المستقلين المعينين، شركة «كي ي ام جي» بصفتها أخصائي تقييم مستقل، وشركة «شعاع كابيتال» بصفتها المستشار المالي وشركة «آلن وأوفري» بصفتها المستشار القانوني فيما يتعلق بالعرض النقدي المشروط الذي تم استلامه من شركة «مراس للترفيه والتسلية» في 20 ديسمبر 2020.

ويرى مجلس إدارة شركة «دي إكس ي إنترتينمنتس» ومع الأخذ في الاعتبار تقييم المدخلات التي وردته من مستشاريه الماليين والقانونيين المستقلين فيما يتعلق بشروط العرض، وتزامنا مع الوضع النقدي الحالي للشركة والتزاماتها، والوضع الاقتصادي العام على المدى القريب، أن شروط العرض عادلة ومعقولة. لذا، يوصي مجلس الإدارة بالإجماع مساهمي «دي إكس ي إنترتينمنتس» بقبول العرض، والحضور للجمعية العمومية في 9 مارس 2021 والتصويت لصالح قرارات الجمعية العامة اللازمة لغرض تنفيذ العرض.

وفي حالة عدم وجود أي دعم إضافي من المساهمين، بما في ذلك «مراس»، فمن المحتمل أن يتم استنفاد السيولة الحالية المتاحة للشركة خلال الربع الثاني من عام 2021. ولذلك يعتقد مجلس الإدارة أن العرض يحمي مصالح الشركة وهو المسار الوحيد القابل للتطبيق لكي يتمكن المساهمين من استرداد القيمة من استثماراتهم مع السعي أيضا لحماية مصالح أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الموظفين والموردين والزوار.

نظرة عامة على العرض

وأطلقت شركة مراس، وهي شركة قابضة تمتلك العديد من المشاريع البارزة في جميع أنحاء دبي، اليوم عرضها للاستحواذ على 100% من الأسهم العادية لرأس المال المصدر والمدفوع لشركة دي إكس ي إنترتينمنتس، وبموجب شروط العرض، يحق لملاك الأسهم في دي إكس ي إنترتينمنتس ش.م.ع (باستثناء شركة مراس والشركات التابعة لها ومراس القابضة ذ.م.م) الحصول على 0.08 درهم نقدا عن كل سهم يملكونه في دي إكس ي إنترتينمنتس، وهو ما يمثل علاوة قدرها 189% على صافي أصول الشركة لكل سهم، وتبلغ قيمة السهم 0.0277 درهم كما في 31 ديسمبر 2020.

العمومية 9 مارس

سوف ينعقد اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة بتاريخ 9 مارس 2021 للنظر في الأمور المتعلقة بالعرض الذي تم استلامه من مراس والموافقة عليه، إذا كان ذلك مناسبا. وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا لأن الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2020 (7.815 مليار درهم) تتجاوز نصف راس مالها المصدر، فإن مجلس الإدارة بالتوازي مع الوضع النقدي الحالي للشركة، والمطلوبات والوضع المالي الراهن - سيقدم قرارات بشأن: (1) استمرار الشركة في أنشطتها كشركة مستمرة (فقط إذا تم تمرير القرارات المتعلقة بالعرض)؛ أو (2) حل الشركة (فقط إذا لم يتم تمرير القرارات المتعلقة بالعرض).

وللمشاركة في العرض، يتعين على السادة المساهمين تعبئة استمارة القبول والتوقيع عليها («استمارة القبول») التي سيتم توزيعها إلكترونيا على المساهمين، وإعادة إرسالها للبريد الإلكتروني أو تسليمها إلى احدى فرع بنك الإمارات دي الوطني المبينة في استمارة القبول، وذلك في موعد أقصاه الساعة 6.00 من مساء يوم 9 مارس 2021. ويمكن للمساهمين كذلك قبول العرض من خلال تعبئة استمارة القبول وتسليمها في اجتماع الجمعية العامة لشركة دي إكس ي إنترتينمنتس.

وبلغت الخسائر للعام 2020 نحو 2.7 مليار درهم، وتشمل خسائر السنة 1.75 مليار درهم لخسائر انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات و 346 مليون درهم للاستهلاك غير النقدي و117 مليون درهم للفوائد غير النقدية على أدوات الشركة القابلة للتحويل.

وحققت المجموعة إيرادات بقيمة 144 مليون درهم في 2020، وبلغ إجمالي عدد الزيارات للمتنزهات الترفيهية خلال السنة 802121 زيارة بتراجع 69%.