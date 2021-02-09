تعيينات جديدة في مجلس إدارة الياه سات.. والكعبي رئيساً تنفيذياً

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الياه سات للاتصالات الفضائية، عن ثلاثة تعيينات جديدة في مجلس إدارتها، حيث سيتولى مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) منصب رئيس مجلس الإدارة، كما تم تعيين بدر العلماء، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات، عضواً في المجلس.

كما ينضم مسعود شريف محمود عضواً في المجلس بعد قضاء 9 سنوات في منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للشركة. وبتعيينه في مجلس الإدارة، سيترك مسعود منصبه الحالي اعتباراً من تاريخ 18 إبريل، على أن يتولى علي الهاشمي، والذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «الثريا» والمدير العام لوحدة «الياه سات للخدمات الحكومية»، منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات اعتباراً من نفس التاريخ.

وقال مصبح الكعبي: «تأتي هذه التعيينات في إطار حرص الياه سات على تعزيز موقعها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كشركة عالمية ورائدة، كما تنسجم مع خطط تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية المتميزة القادرة على قيادة الشركة نحو مزيد من النمو في المرحلة القادمة».

ويتولى الكعبي، من خلال منصبه في مبادلة، الإشراف على قطاع الاستثمار في الإمارات والذي يساهم بدور بارز في تسريع النمو والتحول الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال الاستثمار في شركات ومؤسسات وطنية رائدة عالمياً، وتأسيس وتنمية المجمعات الصناعية والتجارية الاستراتيجية، وعقد شراكات مع شركاء عالميين. وبوصفه عضواً في لجنة الاستثمار في شركة مبادلة للاستثمار، يضطلع الكعبي بدور استراتيجي في تقديم المشورة بشأن جميع القرارات الاستثمارية الرئيسية المتعلقة بالقطاعات المختلفة في شركة مبادلة.

ويعتبر انضمام بدر العلماء لمجلس الإدارة إضافة قيمة، لما يقوم به من دور في الإشراف على وحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة، والتي تضم العديد من الشركات في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا وصناعة الطيران وخدمات الرعاية الصحية، وكما تقوم بتطوير قطاعات جديدة للمساهمة في تنويع الاقتصاد الإماراتي، وخاصة في مجالات جديدة مثل الطاقة النظيفة والعلوم الحياتية.

أما تعيين مسعود شريف محمود في عضوية مجلس الإدارة، فسيتيح للمجموعة الاستفادة من إمكاناته القيادية ومعرفته في مجال الأقمار الصناعية بالإضافة إلى دوره القيادي في العديد من الهيئات المحلية والعالمية. وسيعمل مسعود مع فريق الإدارة التنفيذية لدعم المجموعة في سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في المرحلة القادمة من مسيرتها المتميزة.

وقال مسعود شريف محمود: يشرفني الاستمرار في المساهمة في دعم الشركة من خلال عضويتي في مجلس الإدارة وأنا على ثقة من أن الياه سات ستواصل مساهماتها القيمة لقطاع الاتصال الفضائي وللاقتصاد الإماراتي، وأنها ستتمكن من ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الاتصال الفضائي على مستوى العالم.

ومن ناحية أخرى، جاء تعيين علي الهاشمي رئيساً تنفيذياً لشركة الياه سات كثمرة من ثمرات برنامج تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية، وسيمكّن الشركة من الاستمرار في تنفيذ رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، والتي تمكنت بفضلها من أن تصبح واحدة من أكبر ثماني شركات مشغلة لأنظمة الاتصالات الفضائية على مستوى العالم وذلك خلال عشر سنوات فقط من انطلاقتها.