شكرا لقرائتكم خبر عن المعلا يشهد منافسات اليوم الرابع لمهرجان محمد بن زايد للهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم أم القيوين، منافسات اليوم الرابع لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021».

كما شهد السباقات سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا وجمع من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي.

شهدت المنافسات الخاصة بفئة الإيذاع مشاركة كبيرة للمطايا التي ركضت من خلالها على مدار 10 أشواط في الفترة المسائية والتي تقدمت معها «الظبية» لحميد سعيد النيادي في الشوط الرئيسي الأول والخاص بالإيذاع الأبكار لتحرز المركز الأول والكأس ومليون ونصف المليون درهم وتقطع المسافة بزمن قدره 9:07:07 دقيقة.

وفي الشوط الثاني والخاص بالجعدان كان الموعد مع «الذيب» لمنصور سعد قذلة الأحبابي، وفي الشوط الثالث فازت «الظبي» لعبد العزيز سيف على الكتبي بالمركز الأول، وانتصرت«مريفة» لمسلم علي دري المنصوري بالشوط الرابع، وفاز «وليف» لمبارك حمد علي نظمية في الشوط الخامس، و«شديد» لرغش طبازة العامري بالسادس.

وفي الأشواط الأخرى فازت «معزة» لمبارك سعيد محمد الكتبي، وانتصر«صبر» لعمر سليمان رويشد الجهني، و«المارد» لمفتاح علي النعيمي.

وفي آخر أشواط الفترة المسائية فئة الإيذاع، كانت «موال» لحمد راشد غدير الكتبي على موعد مع المركز الأول والناموس، وحصل جميع الفائزين من الشوط الثالث إلى العاشر على جائزة نقدية وصلت إلى 150 ألف درهم وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين.