شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة بن طحنون: مصدر فخر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات بمناسبة نجاح مهمة وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مداره الصحيح حول كوكب المريخ.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إن نجاح مهمة إطلاق مسبار الأمل لاستكشاف كوكب المريخ هو مصدر فخر واعتزاز وإلهام لكل مواطن إماراتي وعربي وللإنسانية جمعاء.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسطر اليوم إنجازاتها بحروف من نور وتثبت للعالم أنها أرض اللامستحيل وأرض العزم والتصميم والإرادة التي تتجاوز كل الظروف لتحقيق الآمال والأحلام. (وام)