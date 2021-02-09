شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.523 مليار جنيه.

إيقاف تداول 22 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ راية القابضة للاستثمارات المالية، مستشفى النزهة الدولي، دايس للملابس الجاهزة، راية لخدمات مراكز الاتصالات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، جلاكسو سميثكلاين، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريللك، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، سماد مصر (ايجيفرت)، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، القاهرة للخدمات التعليمية، الأهرام للطباعة والتغليف، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العروببة للسمسرة في الأوراق المالية.

البورصة تخسر 4.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.523 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 615.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.7 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.07%، والعرب على 4.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، 27.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 43.1 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 11447 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2382 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14090 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4402 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2390 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3417 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1142 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 12.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.01%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 11.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 56.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.955 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.90%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 8.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.27%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 28.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.26%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 36.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 2.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.87%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 6.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.86%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 66.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.05%.