أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 9-2-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 9-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.523 مليار جنيه.

إيقاف تداول 22 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ راية القابضة للاستثمارات المالية، مستشفى النزهة الدولي، دايس للملابس الجاهزة، راية لخدمات مراكز الاتصالات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، جلاكسو سميثكلاين، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريللك، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، سماد مصر (ايجيفرت)، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، القاهرة للخدمات التعليمية، الأهرام للطباعة والتغليف، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العروببة للسمسرة في الأوراق المالية.

البورصة تخسر 4.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.523 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 615.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.7 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.07%، والعرب على 4.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، 27.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 43.1 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 11447 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2382 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14090 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4402 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2390 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3417 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1142 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الدلتا للسكر، سبيد ميديكال، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 199.1 ألف سهم، 15.6 مليون سهم، 85 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 395 ألف سهم، 110 ألف سهم، 921 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 189.2 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين 1000 سهم، 3 آلاف سهم، 19879 سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات المالية، بي انفتسمنتس القابضة، 537 ألف سهم، 45610 سهم، على التوالي.

أسهم خزينة

أعلنت شركة جي بي أوتو، عن تنفيذ عملية بيع 300 ألف سهم أسهم خزينة خلال جلسة أمس الاثنين، فيما اشترت شركة بالم هيلز للتعمير 2.5 مليون سهم خزينة خلال جلسة الاثنين.

أميرالد للاستثمار العقاري

أعلنت شركة أميرالد للاستثمار العقاري، تحقيق أرباحاً بلغت 19.05 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 26.15 مليون جنيه في 2019، بنسبة انخفاض 27.15%، وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام 2020 إلى 50.62 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 59.32 مليار جنيه في 2019.

مستشفى النزهة الدولي

أعلنت شركة مستشفى النزهه الدولي، موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المرخص به من 90 مليون جنيه إلى 525 مليون جنيه، وتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 6 جنيهات ليصبح عدد 6 أسهم القيمة الأسمية لكل منها جنيه، كما قرر المجلس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 84.375 مليون جنيه إلى 105.46 مليون جنيه بزيادة قدرها 21.09 مليون جنيه موزعة على 21.09 مليون سهم بعد التجزئة بقيمة اسمية جنيه للسهم، وسيتم توزيع هذه الأسهم المجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهين على أن تمول هذه الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة البالغة 102.88 مليون جنيه وفقاً للمدرج بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2020، وسيمول زيادة رأس المال المصدر والمدفوع خصماً من الأرباح المرحلة يعني إعادة هيكلة حقوق الملكية وهو مايدعم المركز المالي للشركة واستراتيجيتها.

راميدا

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، العدول عن قرار التقدم بعرض شراء لأسهم شركة جلاكسو جروب ليمتد في شركة جلاسكو سميثكلاين، وذلك في ضوء قرار شركة جلاكسو جروب لميتد باستثناء راميدا وباقي المتقدمين الآخرين بالعروض (ما عدا أحد المتقدمين على سبيل الحصر) من عملية المفاوضات بشأن الاستحواذ على الأسهم في الشركة المستهدفة، وعدم التمكين من القيام بالفحص النافي للجهاز على الشركة المستهدفة.

وأكدت راميدا، أن اشتراكها وآخرين في عملية الاستحواذ على الأسهم كان من شأنه إتاحة الفرصة لتقديم عرض شراء منافس، والذي قد يؤتي بالنفع لكل مساهمي الشركة المستهدفة بالأخص لصالح مساهمي الأقلية في الشركة المستهدفة.