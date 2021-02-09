شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يزيد خسائره مع بدء محاكمة "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء وزاد خسائره مع بدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".



وبدأ مجلس الشيوخ اليوم محاكمة الرئيس السابق "ترامب" بفعل اتهامات وجهت إليه بدعوة أنصاره لاحتجاجات عارمة بعد إعلان فوز الرئيس الحالي "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية.



وعلى أثر هذه الدعوة، احتشد الآلاف من أنصار "ترامب" في العاصمة واشنطن واقتحموا مبنى الكونجرس في مشهد أثار دهشة وغضب العديد من المسؤولين في الولايات المتحدة ودول العالم.



يأتي ذلك رغم تسلم "بايدن" السلطة رسميا في الشهر الماضي، لكن الكونجرس ذي الأغلبية الديمقراطية قرر المضي قدما في إجراءات محاكمة "ترامب" لمعاقبته.



من ناحية أخرى، تستمر المناقشات بين البيت الأبيض والكونجرس لتمرير خطة التحفيز النقدي المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 19:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 58.3 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 58.6 دولار وأقل سعر عند 57.2 دولار.