شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 9-2-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 9 -2 -2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.81 جنيه للشراء، 51.90 جنيه للبيع، مقابل 48.82 جنيه للشراء، 51.90 جنيه للبيع.

ويواجه الدولار صعوبات في الارتفاع عن أدنى مستوى في أسبوع اليوم الثلاثاء إذ ينمو قلق المتعاملين بشأن توقعات العملة الأمريكية في مواجهة حزمة تحفيز مالي أمريكي كبيرة.

ودفع المستثمرون الدولار للارتفاع في الأسابيع الأخيرة إذ يتحرك الديمقراطيون سريعا لإقرار حزمة للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار يقترحها الرئيس جو بايدن، لكن بعض المحللين قالوا إن الإنفاق المالي الكبير مصحوبا باستمرار سياسة فائقة التيسير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشكلان عاملين معاكسين للعملة الأمريكية.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.46 جنيه للشراء.

51.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.81 جنيه للشراء .

51.90 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.55 جنيه للشراء.

51.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.81 جنيه للشراء.

51.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.67 جنيه للشراء.

51.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.76 جنيه للشراء.

51.84 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.39 جنيه للشراء.

51.90 جنيه للبيع.