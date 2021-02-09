شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترلينى يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ أبريل 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الجنيه الاسترلينى، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى له أمام الدولار فى حوالى ثلاثة أعوام وجرى تداوله قرب أعلى مستوياته فى ثمانية أشهر مقابل اليورو، مع إشارة محللين إلى تقدم بريطانيا فى توزيع لقاحات كوفيد-19 كعامل إيجابى للعملة البريطانية.

ووصل الاسترلينى إلى 1.3798 دولار فى أواخر تعاملات بعد الظهر فى لندن، وهو أعلى مستوى له أمام العملة الخضراء منذ 27 أبريل نيسان 2018 .

وأمام العملة الأوروبية استقر الاسترلينى عند 87.70 بنس لليورو.

وما زال الاسترلينى يلقى دعما أيضا من اجتماع بنك انجلترا الأسبوع الماضى الذى استبعد فيه المركزى البريطانى توقعات السوق لأسعار فائدة سلبية.