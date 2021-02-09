اخبار الاقتصاد اليوم.. أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 بـ803

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 9-2-2021 عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 والتي جاءت كالتالى : -

85% نسبة تنفيذ 4340 وحدة سكنية بـ"الإسكان الاجتماعي" بمدينة بورسعيد الجديدة

الدكتور عاصم الجزار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نسبة تنفيذ 4340 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام " بلغت نحو 85%، لافتاً إلى أنه من المخطط أن تستوعب المدينة عدد سكان حوالي 800 ألف نسمة، بجانب تنوع استعمالات الأراضي بها، وتشمل أراضي إسكان متنوعة، ومشروعات خدمية وترفيهية وسياحية وغير ذلك.

وأضاف المهندس مجدي علي حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، أنه بالنسبة لمشروعات المرافق بالإسكان الاجتماعي، جارٍ تنفيذ أعمال ( طرق ــ مياه ــ صرف صحي ــ ري ــ كهرباء ) بنسبة 70%، موضحاً أنه تم الانتهاء من مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150الف م3/ى، وجارٍ تنفيذ محطة محولات شرق بورسعيد جهد 22/66 ك.ف شامل خط الربط.

وقال: بالنسبة لمشروعات خدمات الإسكان الاجتماعي، جارٍ تنفيذ( مبنى مركز طبى - حضانة - نادٍ اجتماعي - مدرسة تعليم أساسي - وحدة إطفاء - مسجد) بنسب إنجازٍ متقدمة، مشيراً إلى أنه جارٍ توطين المشروعات ذات الأولويـة بالمدينة، وتشمل: محور سياحى ترفيهي - جامعة إقليمية - مركز أبحاث دولي - مركز مؤتمرات ومعارض دولية - فنادق - مارينا يخوت دولية - مركز لرجال المال والأعمال - مدينة طبية - مدينة أوليمبية.

مصر تعود للسوق الدولية للمرة الثانية بطرح قيمته 3.75 مليار دولار على ثلاث شرائح

الدكتور محمد معيط وزير المالية

نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث استطاعت وزارة المالية بنجاح تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة ٣,٧٥ مليارات دولار على ثلاث شرائح ( ٥، ١٠، ٤٠ سنة) وبقيم مصدرة تبلغ ٧٥٠ مليون دولار، و١,٥ مليار دولار، و١,٥ مليار دولار على التوالي.

شهد الطرح نجاح وزارة المالية فى إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة 40 عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.

شهد الطرح طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغوافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى ١٦,٥ مليار دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح وفقًا لتعلميات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات فى بداية الطرح نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين الدولية فى السندات الدولية.

53.8 % زيادة في إنتاج محصول الأرز عام 2018 / 2019

أرز - أرشيفية

أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاء المســاحات المحصـوليـة والإنتاج النبـاتى عام 2018 / 2019 ومن أهم المؤشرات:

بلــغ إجمــالى المساحة المحصـولية 16.2 مليــون فــدان عـــام 2018 / 2019 مقـابــل 16.1 مليــون فــدان عام 2017 / 2018 بزيــادة بلغت نسبـتها 1.0٪.

وبلـــغ إجمالى المسـاحة المنــزرعة 9.3مليــون فــدان عـام 2018 / 2019 مقـابـل 9.2 مليــون فــدان عام 2017 / 2018 بزيــادة بلغت نسبـتها 1.5٪.

بلغـت مســاحة محصــول القمـح 3.1 مليــون فـــدان عــــام 2018 / 2019 مقــــابـل 3.2 مليــــون فـــدان عـــام2017/ 2018 بانخـفــــاض بلـــغ نسبـتـــه 0.7٪ وبلغـت كمـيـة الإنتـاج 8.6 مليــون طــن عــام 2018 / 2019 مقابـــل 8.3 مليـــون طـن عــام 2017 / 2018 بزيــادة بلغت نسبـتها 2.5٪.

وبلغــت مسـاحـة محـصــول الأرز 1.3 مليـــون فـــدان عـــام 2018 / 2019 مقـابـــل 0.9 مليـــون فدان عـــام 2017 / 2018 بزيــادة بلغـت نسبـتهــا 51.9٪ وبلغــت كميـة الإنتـاج 4.8 مليون طـن عـام 2018/2019 مقـابــل 3.1 مليــون طـن عــام 2017/ 2018 بزيــادة بلغت نسبـتها 53.8٪، وبلغــت مسـاحــة محصـــــول الطمـــاطــم 408.7 ألف فــــدان عـام 2018 / 2019 مقابـــل416.0 ألـف فـــــــدان عــام 2017/ 2018 بنسبـة انخفاض قدرها 1.8٪ وبلغت كمـية الإنتاج 6.79 مليـــون طـــن عــام 2018/ 2019 مقابـل 6.78 مليون طـن عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبـتها 0.3٪.

"التخطيط والمركزى" يناقشان آليات تطبيق "الشمول المالي" بمُبادرة "حياة كريمة"

أرشيفية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها دجميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورشة عمل عبر تقنية "الفيديوكونفراس"، مع ممثلين من البنك المركزي المصري، لمناقشة آليات تطبيق مُبادرة "الشمول المالي" في المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية "حياة كريمة".

في البداية، استعرض حلمي جهود وزارة التخطيط في دمج أبعاد التنمية المستدامة، الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، في الخطط التنموية، مشدداً على اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بالتركيز على تحسين مستوى الخدمات ومعيشة المواطنين في التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، بما يتسق مع تنفيذ رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تأتي في هذا الإطار.

وزير المالية: استثمارات الأجانب فى السندات المصرية تزيد على 25 مليار دولار

الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال محمد معيط، وزير المالية، في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية، إن إجمالي استثمارات الأجانب في السندات المصرية، يزيد على 25 مليار دولار، موضحاً أن هذا الرقم يزيد وينقص، ويمكن للأجانب الاستثمار بأدوات الدين عبر وسطاء محليين.

كان الوزير أكد أن موازنة العام الحالى 2020/2021 بها نمو فى المصروفات العامة بنحو 9%، ونمو فى الإيرادات الضريبية بنحو 13%، وأن موازنة العام المالى القادم تستهدف بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي يصل إلى 2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فضلا عن تخفيض العجز الكلى للموازنة ليصل إلى 6,3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بنحو 7.5% من الناتج فى العام المالى.

وزير البترول يستقبل وفد لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية

طارق الملا وزير البترول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية فى مصر والتى تم تشكيلها مؤخراً لأول مرة فى تاريخ الغرفة، وأثنى الملا خلال اللقاء على تشكيل لجنة متخصصة فى مجال التعدين تضم العديد من الخبراء فى الصناعة على غرار لجنة البترول والغاز بالغرفة الأمريكية والتى ساهم التنسيق معها فى إحداث نتائج إيجابية عديدة على صعيد الاستثمارات الأمريكية فى مجال البترول والغاز، مؤكداً أن التنسيق مع لجنة التعدين سيساهم فى دعم مجال الاستثمار فى التعدين وخاصة فى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها بفعالية لجذب شركات التعدين الأمريكية الكبرى.

وحضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب وزير البترول للثروة المعدنية والجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية.

أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 بـ803 جنيهات للجرام

ذهب - أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 فى سوق الصاغة بمصر بقيمة 6 جنيهات، وذلك على خلفية عودة الارتفاع للذهب عالميا، بعد أسبوع من الهبوط للمعدن الأصفر فى الأسواق العالمية، بضغط من الدولار وعوائد السندات لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب فى مصر من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى السوق المصرى من 797 إلى 803 جنيهات للجرام، فيما سجل الذهب عيار 18 سجل 688 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 917 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6424 جنيها.

سعر أونصة الذهب سجلت ارتفاع ملحوظ اليوم لتصعد إلى 1840 دولار مقارنة بسعر 1813 دولار أمس، وتشير التوقعات إلى مزيد من الصعود فى سعر الذهب عالميا خلال الساعات القادمة، بسبب تقرير التوظيف بالقطاع الزراعى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى يكشف هبوط معدلات التوظيف، وهو ما يؤثر على قرارات المستثمرين والشركات والاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن، وكذلك فإن هبوط الدولار تسبب فى ارتفاع الذهب نتيجة خفض تكلفة حيازة المعدن الثمين.