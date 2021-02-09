شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع 14 قطاعاً بالبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء على رأسها "السياحة والترفيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 14 مؤشراً بقطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.93%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.92%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.89%، كما تراجع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.8%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.69%.

وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.59%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.28%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.79%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.18%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.32%.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.523 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 615.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.7 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.07%، والعرب على 4.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، 27.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 43.1 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 11447 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2382 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14090 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4402 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2390 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3417 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1142 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.