شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.523 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 11447 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2382 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14090 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4402 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2390 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3417 نقطة.