شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مجلس إدارة "نايل سيتي للاستثمار" لمناقشة تأسيس شركة تتولى ممشى أهل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة نايل سيتي للاستثمار، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الخميس الموافق 11 فبراير الجاري، لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 14 يناير الماضي، ومناقشة تعيين مستشار لوضع خارطة طريق نحو توفيق أوضاع الشركة مع قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، ويناقش المجلس توصيات لجنة الاستثمار المنعقدة يوم 4 فبراير الجاري، بتأسيس شركة جديدة تتولى مشروع ممشى أهل مصر وتطوير وتنمية أراضي الشركة بالمنطقة الخلفية.

كما أعلنت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، النظر في دعوة الجمعية العامة للانعقاد، وما يستجد من أعمال.

وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الشهر الماضي، إلزام شركة نايل سيتي للاستثمار بتوفيق أوضاع قيدها فيما يخص عدد المساهمين، كما قررت إلزام نايل سيتي للاستثمار بتوفيق أوضاع قيدها فيما يخص عدد المساهمين وفقاً للموعد المحدد بالخطاب الوارد من الشركة والمؤرخ في 6 يناير 2020 في اليوم التالي لإعادة التعامل على أسهم الشركة.

وحققت شركة نايل سيتي للاستثمار، صافي ربح بلغ 598.85 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر 2019، مقابل 527.35 مليون جنيه أرباحاً خلال 2018، وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2019 بلغت 1.26 مليار جنيه، مقابل 1.15 مليار جنيه خلال 2018.