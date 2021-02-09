شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 61.06 دولار لبرنت و58.37 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 61.06 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر أبريل مرتفعة بمقدار 50 سنتا أو ما يوازي 0.8%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.37 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 40 سنتا أو ما يوازي 0.7%.

وشهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا، لأعلى مستوياتها في 13 شهرا، إذ تلقت أسواق الطاقة الدعم من خفض منتجين كبار للإمدادات وتفاؤل حيال تعافي الطلب على الوقود وفقا لرويترز، حيث تشح الإمدادات وتتوازن الأسواق العالمية بفضل خفض إضافي للإمدادات تقوم به السعودية أكبر مصدر للخام في فبراير ومارس، علاوة على تخفيضات يقوم بها منتجو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها.

ويراقب المستثمرون حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن يتم إقرارها هذا الشهر.