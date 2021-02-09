شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 9-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الثلاثاء 9-2-2021، أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك المركزى المصرى استقرارا عند 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر ليسجل 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع .

وتراجع مؤشر الدولار اليوم 0.3% إلى 90.73 في التعاملات المبكرة في لندن، بعد أن انخفض إلى 90.603 للمرة الأولى منذ أول فبراير.

وتسببت بيانات للوظائف الأمريكية مخيبة للتوقعات صادرة يوم الجمعة في تقويض ارتفاع استمر أسبوعين دفع الدولار لأعلى مستوى في شهرين عند 91.6.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.22 جنيه للشراء .

4.27 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.