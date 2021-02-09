شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يعزز مكاسبه و"برنت" يعاود الصعود أعلى 61 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعزز الخام مكاسبه قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وكشفت معاهد تحليلية متخصصة في قطاع الطاقة، ومن بينها معهد الموارد الطبيعية بأن مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى العالم سوف تكبد شركات النفط الوطنية ما يقرب من 400 مليار دولار.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة غدا عن بياناتها الرسمية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة، بينما سيكشف معهد البترول الأمريكي عن بيانات غير رسمية في وقت لاحق اليوم.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 18:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 58.3 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 58.6 دولار وأقل سعر عند 57.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.8% إلى 61.04 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر 61.2 دولار وأقل سعر عند 60.05 دولار.