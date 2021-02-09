شكرا لقرائتكم خبر هيئة السوق المالية توافق على زيادة رأسمال الأهلي لغرض دمج سامبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت هيئة السوق المالية على زيادة رأسمال البنك الأهلي لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك.

وأوضحت هيئة السوق في بيان أمس، أنها وافقت على طلب البنك الأهلي التجاري زيادة رأسمال البنك من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال، وذلك عن طريق إصدار 1.478 مليار سهم عادي، ‏لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري، ونقل جميع أصول مجموعة سامبا المالية والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وتضمن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض، بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري إلى مساهمي مجموعة سامبا المالية، بشأن عملية دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري، ونقل جميع أصول مجموعة سامبا المالية والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري، من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وأوضحت الهيئة أنه في حال موافقة مساهمي البنك الأهلي التجاري على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي مجموعة سامبا المالية على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين، وفقا لسجل المساهمين لمجموعة سامبا المالية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.

زيادة رأسمال البنك الأهلي:

من 30,000,000,000 ريال

إلى 44,780,000,000 ريال

عبر إصدار 1,478,000,000 سهم