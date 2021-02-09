توصية بزيادة رأسمال أنعام إلى 210 ملايين

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وأوضحت الشركة في بيان على موقع «تداول»، أن زيادة رأس المال تهدف إلى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية، وتوسعة أنشطتها المختلفة والاستحواذ على أصول مربحة وشراء شركات وأصول مدرة للدخل أو استثمارها.وذكرت أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
وأشارت إلى أنه تم تعيين شركة الوساطة المالية «وساطة كابيتال» مستشارا ماليا للطرح، مبينة أنه سيتم الإعلان لاحقا عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.
وقد وافقت عمومية أنعام القابضة في أكتوبر الماضي على زيادة رأس المال إلى 105 ملايين ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
عمليات طرأت على رأسمال أنعام خلال 2020
يناير 2020
- تخفيض رأس المال من 196 مليون ريال إلى 15 مليون ريال
- زيادة رأس المال (حقوق أولوية) من 15 مليون ريال إلى 105 ملايين ريال
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