شكرا لقرائتكم خبر توصية بزيادة رأسمال أنعام إلى 210 ملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام القابضة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 210 ملايين ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع «تداول»، أن زيادة رأس المال تهدف إلى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية، وتوسعة أنشطتها المختلفة والاستحواذ على أصول مربحة وشراء شركات وأصول مدرة للدخل أو استثمارها.

وذكرت أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأشارت إلى أنه تم تعيين شركة الوساطة المالية «وساطة كابيتال» مستشارا ماليا للطرح، مبينة أنه سيتم الإعلان لاحقا عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

وقد وافقت عمومية أنعام القابضة في أكتوبر الماضي على زيادة رأس المال إلى 105 ملايين ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

عمليات طرأت على رأسمال أنعام خلال 2020

يناير 2020

تخفيض رأس المال من 196 مليون ريال إلى 15 مليون ريال

زيادة رأس المال (حقوق أولوية) من 15 مليون ريال إلى 105 ملايين ريال

أكتوبر 2020