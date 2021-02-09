الاستثمارات العامة يدخل في صندوق لـ«إن بي كيه كابيتال بارتنرز»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح صندوق الاستثمارات العامة، مستثمرا رئيسا في صندوق شركة (إن بي كيه كابيتال بارتنرز)، الائتماني الجديد، وذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن «إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز» أمس.

وذكرت (إن بي كيه كابيتال بارتنرز) أن الصندوق الائتماني الجديد المتوافق مع الشريعة الإسلامية والبالغ حجمه 300 مليون دولار، سيوفر رأس المال للشركات متوسطة الحجم السوقي في الشرق الأوسط.

ولم تكشف الشركة عن حجم استثمار صندوق الاستثمارات العامة الذي يدير أصولا بقيمة 400 مليار دولار في الصندوق الائتماني، لكن ياسر مصطفى العضو المنتدب الأول في (إن بي كيه كابيتال بارتنرز)، قال ما يعني أنه لا يقل عن ثلث الحجم المستهدف البالغ 300 مليون دولار، الذي من المقرر إغلاق جمعه في العام المقبل.

وقال مصطفى لرويترز «يمكننا أن نمس أجزاء من الاقتصاد لا يستطيع صندوق الاستثمارات العامة مسها بفعالية. ودخول صندوق الاستثمارات العامة، الذي غالبا ما يستثمر في الأسهم والبنية التحتية، نادرا في سوق الديون».

وتشارك مؤسسات استثمارية أوروبية وأمريكية في الاستثمار في الصندوق، الذي من المتوقع أن يقوم بما يتراوح بين 10 و12 استثمارا بقيمة تتراوح بين 15 إلى 50 مليون دولار على مدى أجله البالغ 8 سنوات.

واستثمرت صناديق الائتمان والأسهم لإن.بي.كيه كابيتال بارتنرز في 35 شركة، منها 17 تخارجا مربحا على التوالي.

وقال مصطفى إن (إن بي كيه كابيتال بارتنرز) يتوقع بشكل عام عوائد تحوم قرب مستوى 15%، من استثماراته في الصناديق، مضيفا أنه يتوقع عوائد مماثلة من الصندوق المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وتابع «نتطلع إلى أي قيمة بين 8%، و10%، في هذه القسيمة النقدية».

وتستثمر صناديق (إن بي كيه كابيتال بارتنرز) في التعليم والمواد الغذائية والمشروبات والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية. وتستثمر بشكل عام في شركات تتراوح أرباحها بين أربعة ملايين دولار و100 مليون دولار.