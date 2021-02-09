51 مدينة ومحافظة في المملكة مغطاة بـ 5G

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وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقريرها الربعي «مقياس» لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة، أنه تمت إضافة 7 مدن ومحافظات جديدة إلى خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الرابع.وأشار التقرير إلى تصدر شركة زين لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة؛ حيث قامت بنشر خدمات الجيل الخامس في 44 مدينة ومحافظة، جاءت بعدها شركة الاتصالات السعودية STC بـ22 مدينة ومحافظة، وأخيرا شركة موبايلي بعد قيامها بنشر خدمات الجيل الخامس في 21 مدينة ومحافظة.
ورصد التقرير الصادر في نهاية الربع الرابع من 2020، تسجيل سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة لمتوسط سرعة يصل إلى 315.55 ميجابت في الثانية، وتسجيل شركة الاتصالات السعودية STC لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 342.35 ميجابت في الثانية، وجاءت في المركزين الثاني والثالث على التوالي شركة زين بمتوسط سرعة 338.12، وشركة موبايلي بمتوسط سرعة تحميل تصل إلى 220.86 ميجابت في الثانية.
وكشف تقرير «مقياس» عن تصدر شركة زين لأداء مقدمي خدمات الاتصالات في نشر خدمات الجيل الخامس في جميع مناطق المملكة، عدا منطقة مكة المكرمة التي سجلت فيها شركة موبايلي أفضل أداء في نشر خدمات الجيل الخامس خلال الربع الأخير من عام 2020.
ويأتي تقرير «مقياس» في إطار عمل «هيئة الاتصالات» على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق، من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.
ترتيب الشركات من حيث نشر خدمات الجيل الخامس
- زين: 4 مدينة ومحافظة
- الاتصالات السعودية: 22 مدينة ومحافظة
- موبايلي: 21 مدينة ومحافظة
- الاتصالات السعودية: 342.35 ميجابت في الثانية
- زين: 338.12 ميجابت في الثانية
- موبايلي: 220.86 ميجابت في الثانية
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