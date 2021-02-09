شكرا لقرائتكم خبر "الاستثمار" تتفاهم مع شركة سويسرية لتطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم لتطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة مع إحدى الشركات السويسرية المتخصصة في العناية الطبية، وذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، وسفير الاتحاد السويسري لدى المملكة الدكتور أندري شالر.

وتهدف المذكرة إلى تأسيس شراكة بين الجهتين، وذلك لدعم وتعزيز البيئة الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة.

وعد الفالح قطاع الرعاية الصحية وصناعات التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، أحد أهم القطاعات التي تحفل بالفرص الاستثمارية والكبيرة في المملكة، مشيرا إلى أن هذه الصناعة ستؤدي دورا محوريا في الدفع نحو التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، مؤكدا أن وزارة الاستثمار حريصة على تطوير وتجهيز الفرص الاستثمارية ودعم المستثمرين في هذا القطاع وغيره من القطاعات الحيوية.

وأفاد بأن وزارة الاستثمار تضع على سلم أولوياتها تمكين قطاعات المستقبل، من خلال إطلاق التشريعات لتعزيز جذب الاستثمارات لهذه القطاعات الوليدة، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك اقتصادا قويا ومرنا وهو ما ظهر جليا خلال الأزمة التي تسببت بها الجائحة، مستشهدا بتحقيق المملكة زيادة بلغت 12% في نسبة الاستثمار الأجنبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم.

وعبر عن تطلعاته من خلال الشراكة الاستراتيجية مع شركة روش إلى التعاون الوثيق لتسخير المعرفة والخبرات العالمية وتطوير قدرة قطاع الرعاية الصحية على المدى الطويل بما يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وبحسب مذكرة التفاهم، ستقوم وزارة الاستثمار بالتعاون مع شركة روش بتمكين قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة من النمو، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوطين المعرفة والخبرات، وتطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز الحصول على خدمات الرعاية الصحية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تأتي الاتفاقية استكمالا للتعاون بين وزارة الاستثمار وشركة روش لجذب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية، وتطوير السياسات الخاصة بتسهيل التجارب السريرية الطبية وبرامج الدراسات العليا والتدريب في جميع أنحاء المملكة.

من جهته أكد مدير الشركة الدكتور عبدالرحمن صبرا، أن الشراكة ستكون محركا مهما لتطوير العملية الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية في المملكة، مشددا على التزام شركة روش بتسخير الابتكارات والتقنيات المتطورة لتعزيز بيئة الرعاية الصحية في المملكة في ضوء الشراكة بين القطاعين العام والخاص.