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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت غرفة الشرقية اتفاقية تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، لتدريب وتأهيل 10 آلاف شاب وشابة للعمل في مؤسسات القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية.

ونصت الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم الخالدي، ومدير عام الصندوق تركي الجعويني، على التعاون بين الطرفين، عبر برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، الموجه للخريجين والخريجات من الجامعات السعودية، والمبتعثين حملة البكالوريوس وما فوق، وخريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، لتدريبهم بالمؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات الدولية المتميزة داخل المملكة وخارجها، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتأهيلهم للمشاركة في سوق العمل.

وبموجب الاتفاقية تقوم الغرفة بحصر الفرص التدريبية في منشآت القطاع الخاص، وعقد الملتقيات الدورية في مقرها؛ بمشاركة ممثلي الصندوق بين المنشآت المشاركة ومتدربي برنامج «تمهير»؛ وذلك لإلحاقهم بالمنشآت، فيما يقوم الصندوق بالإسهام بعقد ورش عمل تعريفية ولقاءات للمنشآت والأفراد بالتعاون مع الغرفة.