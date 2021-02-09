بدء تنفيذ مشروع اليمامة لأنظمة طاقة الرياح مطلع مارس بتكلفة 293 مليونا

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وكشفت الشركة في بيان على موقع (تداول)، أنها ستبدأ تنفيذ المشروع مطلع مارس المقبل، وتوقعت الانتهاء من إنشاء المشروع بنهاية الربع الرابع من العام 2022، والبدء في الإنتاج التجريبي خلال الربع الأول للعام 2023. وذكرت أن مدة الإنتاج التجريبي تبلغ 3 أشهر قابلة للتمديد، وأن التاريخ المتوقع للإنتاج التجاري للمشروع خلال الربع الثالث للعام المالي 2023.وأوضحت الشركة أن تمويل المشروع سيكون بنسبة 25 % تمويل ذاتي و25 % من المصارف المحلية و50 % من الصندوق الصناعي.
وتوقعت أن يبدأ الأثر للمشروع على نتائج الشركة اعتبارا من الربع الثالث للعام المالي 2023، مشيرة إلى أنه سيجري الإفصاح عن أي تطورات تتعلق بالأثر المالي حال توافرها لحين الانتهاء من تشييد المشروع وتوقيع عقود توريد الأبراج الحديدية.
وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في عام 2018، على البدء في إجراءات تنفيذ مشروعين لمصنعين جديدين هما مشروع تصنيع الأنظمة الحديدية الخاصة بأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية ومشروع تصنيع الأنظمة الحديدية الخاصة بأنظمة إنتاج الطاقة من الرياح.
وعلى صعيد توسعة إنتاج مصنع الأنابيب بجدة والدمام، ذكر بيان الشركة أن المجلس اعتمد زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية لإنتاج الأنابيب من 276 إلى 360 ألف طن.
وأفادت أن إنشاء المشروع اعتبارا من 1 مارس 2021. وأشارت إلى أن التاريخ المتوقع للانتهاء من المشروع سيكون خلال الربع الأول من العام المالي 2022، كما توقعت أن يبدأ الإنتاج التجريبي للمشروع خلال الربع الأول 2022، ولمدة 3 أشهر، على أن يبدأ الأثر المالي المتوقع للمشروع في نتائج الشركة اعتبارا من الربع الثاني من العام 2022.
وذكرت أن التوسعة ستزيد من تعزيز حصة الشركة في السوق وتوفير جميع المقاسات وتزويد مشاريع الطاقة الشمسية باحتياجاته من الأنابيب الحديدية.
مصنع أنظمة طاقة الرياح:
- التكلفة : 293 مليون ريال
- بدء تنفيذ المشروع : 31 ديسمبر 2022
- الانتهاء من الإنشاء : الربع الأول 2023
- بدء الإنتاج التجريبي : الربع الثالث 2023 بدء الإنتاج التجاري
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