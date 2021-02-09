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وأوضح مدير عام وزارة التجارة بالمدينة المستشار عبدالرحمن شكر، أن الفرق الرقابية نفذت أمس 337 جولة وحررت 7 مخالفات أثناء مراقبتها للأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي وعدم التزاحم، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المراكز التجارية، وتطبيق العقوبات النظامية على غير الملتزمين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 337 جولة رقابية نفذها فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة على المنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وأوضح مدير عام وزارة التجارة بالمدينة المستشار عبدالرحمن شكر، أن الفرق الرقابية نفذت أمس 337 جولة وحررت 7 مخالفات أثناء مراقبتها للأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي وعدم التزاحم، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المراكز التجارية، وتطبيق العقوبات النظامية على غير الملتزمين.

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