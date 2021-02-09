شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع باستثناء سوق مسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.95% رابحاً 83.58 نقطة ليغلق عند مستوى 8892.92 نقطة، صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.15% رابحاً 4.03 نقطة ليغلق عند مستوى 2647.16 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.12% رابحاً 7.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5662.567 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.29% رابحاً 4.20 نقطة ليغلق عند مستوى 1464.04 نقطة، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.340% خاسراً 12.160 نقطة ليغلق عند مستوى 3566.127 نقطة

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.95% رابحاً 83.58 نقطة ليغلق عند مستوى 8892.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.9% خاسراً 230.30 نقطة ليغلق عند مستوى 25359.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 313.3 مليون سهم بقيمة 13.4 مليار ريال.

صعد 18 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.12%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.08%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.49%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.45%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.95%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.80%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.69%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.12%.

وقفز 130 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الجوف" بنسبة 9.92%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.91%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 9.83%، فيما تراجع 56 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 8.30%، ثم سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 3.29%، ثم سهم "الحكير" بنسبة 2.95%، فيما تصدر سهم "الشرقية للتنمية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 768.6 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% رابحاً 4.03 نقطة ليغلق عند مستوى 2647.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 131.4 مليون سهم محققة ما قيمته 182.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2828 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.72%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.33%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 3.55%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.22%، وتراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 4.82%، ثم سهم شركة سوق دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.46%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.2 مليون ورقة بقيمة 27.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.05%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحاً 7.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5662.567 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 965 مليون درهم ليغلق عند مستوى 794.865 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 172 مليون سهم، بقيمة 1.02 مليار درهم، عبر تنفيذ 3284 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.60%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 2.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.28%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 6.73%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 2.04%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 1.8%، وتراجع 20 سهماً على رأسها سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 4.88%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 4.8%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 4.62%، فيما تصدر سهم "بنك أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 276.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.81%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.29% رابحاً 4.20 نقطة ليغلق عند مستوى 1464.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.9 مليون سهم بقيمة 800.2 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.18% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 4.05%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.67%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.20%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.18% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.65%، عقارات السيف بنسبة 0.60%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.46% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.16%.

بورصة قطر

أعلنت بورصة قطر، أن اليوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير الجاري، إجازة رسمية، وذلك بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، على أن يُستأنف التداول في بورصة قطر غداً الأربعاء الموافق 10 فبراير.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحاً 12.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5716.01 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.30% رابحاً 18.74 نقطة ليغلق عند مستوى 6240.11 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% رابحاً 0.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4684.42 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% رابحاً 1.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4849.11 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 368.8 مليون سهم بقيمة 41 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.7 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.25%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.18%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.33%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.8%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.16%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.340% خاسراً 12.160 نقطة ليغلق عند مستوى 3566.127 نقطة، وبلغ حجم التداول 17.2 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون ريال عبر تنفيذ 642 صفقة لعدد 43 سهماً.

وارتفع 13 سهماً على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 6.38%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 4.90%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 2.78%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 5.66%، ثم سهم "البنك الأهلي" بنسبة 4.67%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.17%، فيما تصدر سهم " جلفار للهندسة والمقاولات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 342.7 ألف ريال عماني.