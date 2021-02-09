شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الثلاثاء، تباينا أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، فى حين تباين سعر اليورو ليسجل 1 يورو نحو 4.54 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.51 ريال سعودى، و1 ريال سعودى نحو 0.22 يورو.

وفى سياق متصل، تراجع مؤشر الدولار 0.3% إلى 90.73 في التعاملات المبكرة في لندن، بعد أن انخفض إلى 90.603 للمرة الأولى منذ أول فبراير.

وتسببت بيانات للوظائف الأمريكية مخيبة للتوقعات صادرة يوم الجمعة في تقويض ارتفاع استمر أسبوعين دفع الدولار لأعلى مستوى في شهرين عند 91.6.

وصعد اليورو 0.2% إلى 1.20775 دولار اليوم، مرتفعا من أدنى مستوى في شهرين عند 1.9520 دولار والذي لامسه يوم الجمعة.

وعاد الجنيه الإسترليني لبلوغ أعلى مستوياته منذ مايو 2018، ليصعد إلى 1.3784 دولار في آسيا، وفي أحدث تداولات، ارتفع 0.3% إلى 1.3774 دولار.





وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.54 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.90 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

كما ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 222.46 ريال سعودى مقابل سعره أمس 219.71 ريال سعودى.

وارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم الثلاثاء مع تعثر الدولار وتعزز التوقعات بأنه سيتم قريبا تمرير تحفيز مالي أمريكي ضخم لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 222.46 ريال بما يعادل 59.30.$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 203.92 ريال بما يعادل 54.36$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 194.65 ريال بما يعادل 51.89$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 166.84 ريال بما يعادل 44.48$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 129.77 ريال بما يعادل 34.59$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 111.23 ريال بما يعادل 29.65$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,918 ريال بما يعادل 1,844$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,557 ريال بما يعادل 415.13$

سعر كيلو الذهب

بنحو 222,456 ريال بما يعادل 59,302$