شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة مسقط بالختام للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط هبوط 10 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.340% خاسراً 12.160 نقطة ليغلق عند مستوى 3566.127 نقطة، وبلغ حجم التداول 17.2 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون ريال عبر تنفيذ 642 صفقة لعدد 43 سهماً.

وارتفع 13 سهماً على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 6.38%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 4.90%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 2.78%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 5.66%، ثم سهم "البنك الأهلي" بنسبة 4.67%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.17%، فيما تصدر سهم " جلفار للهندسة والمقاولات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 342.7 ألف ريال عماني.

في سياق متصل أعلنت كلية مجان، توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة برادفورد لتعزيز التعاون المستقبلي في استضافة برامج الدراسات العليا لكلية إدارة الأعمال وتعزيز البحث العلمي، وحصلت كلية الإدارة في جامعة برادفورد على اعتماد "Triple-Crown" المعترف به عالمياً من AMBA (رابطة ماجستير إدارة الأعمال وequis (اعتماد المؤسسة الأوروبية لتطوير الإدارة، وaacsb (جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال) من بين حوالي 14 ألف كلية إدارة أعمال على مستوى العالم، وتعد واحدة من أفضل 1% في العالم التي تتمتع بهذا الوضع.

في سياق آخر أعلنت شركة شل العمانية للتسويق، اجتماع مجلس الإدارة، أمس الاثنين، واعتمد مجلس إدارة الشركة النتائج المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة المزمع عقده بتاريخ 4 مارس المقبل، وحققت الشركة إيرادات بلغت 367.1 مليون ريال عماني مقابل 524.8 مليون ريال عماني بنسبة انخفاض 30.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.6 مليون ريال عماني مقابل 11 مليون ريال عماني العام السابق بنسبة انخفاض 76.5%، وبلغ العائد على السهم 0.026 ريال عماني مقارنة مع 0.110 ريال عماني، كما اقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020.

في سياق منفصل أعلن بنك عمان العربي، تعيين سي بي جانيش بمنصب نائب الرئيس التنفيذي، رئيس تطوير الأعمال اعتباراً من 14 فبراير الجاري.