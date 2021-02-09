شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام مدفوعة بصعود 130 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.95% رابحاً 83.58 نقطة ليغلق عند مستوى 8892.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.9% خاسراً 230.30 نقطة ليغلق عند مستوى 25359.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 313.3 مليون سهم بقيمة 13.4 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.12%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.08%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.49%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.45%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.95%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.80%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.69%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.12%.

وقفز 130 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الجوف" بنسبة 9.92%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.91%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 9.83%، فيما تراجع 56 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 8.30%، ثم سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 3.29%، ثم سهم "الحكير" بنسبة 2.95%، فيما تصدر سهم "الشرقية للتنمية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 768.6 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن توسعة إنتاج مصنع الأنابيب بجدة والدمام، لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية لإنتاج الأنابيب من 276 إلى 360 ألف طن، بتكلفة حوالي 33 مليون ريال سعودي، وسيتم الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول للعام المالى 2022، سيزيد من إيرادات الشركة وربحيتها بما يتناسب مع الزيادة فى الطاقة الإنتاجية.

وفي سياق آخر أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية عن صدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي باستحواذ شركة جازان للطاقة والتنمية على كامل حصص الشركاء في شركة جازل للاستثمار.

في سياق منفصل أعلن بنك الرياض، انتهاء طرح إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2) مقومة بالريال السعودي مطروحة طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية، بقيمة 3 مليارات ريال سعودي، ويبلغ عائد الصك سايبور لمدة 6 أشهر زائد هامش ربح بواقع 150 نقطة أساس، بمدة استحقاق 10 سنوات قابلة للاسترداد في السنة الخامسة وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.