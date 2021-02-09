شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مستثمرى جنوب سيناء: جدار شرم الشيخ لخصوصية المدينة ولا علاقة له بالأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، عن قرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع يتألف من مزيج من جدار خرسانى وشبكى، يبدأ من مدخل مدينة شرم الشيخ حتى منطقة نبق، موضحا أن أعمال المشروع بدأ منذ 3 سنوات.

وقال رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، إن الغرض من إقامة "سور" حول مدينة شرم الشيخ هو الخصوصية للمدينة السياحية والتى تتميز بموقعها الجغرافى على سواحل البحر الأحمر، وليس أمنيا فقط.

وتابع رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، قائلا: إن محافظة جنوب سيناء تشهد العديد من المشروعات التنموية وفقا لاستراتيجية الدولة ورؤية لعام 2030 ، ومن المقرر أن تقام عدد من المشروعات الاقتصادية خلال الفترة المقبل بالمحافظة.

وقال "مكرم": جميع المتواجدين داخل المدينة ينعمون بالأمن والأمان خلال قضاء عطلاتهم، موضحا أن نسب إشغالات الفنادق بشرم الشيخ تصل لـ 35 % رغم القيود المفروض على حركة السفر والسياحة عالمية وحالة الإغلاق التى تشهدها معظم دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.