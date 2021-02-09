شكرا لقرائتكم خبر عن 58.6 مليون جنيه إيرادات غرفة شركات السياحة بالعام المنتهى فى 30 يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت القوائم المالية لغرفة شركات السياحة، عن العام المنقضي في 30 يونيو 2020، تراجع إجمالى إيرادات الغرفة من 95 مليون و200 ألف جنيه في العام المالى 2019، إلى 58 مليون و610 ألف جنيه، وبخصم حصة الاتحاد المصرى للغرف السياحية من الاشتراكات السنوية للشركات يصبح صافي الإيرادات 57 مليون و583 ألف جنيه.

وأكدت القوائم المالية، أن وقف رحلات العمرة بسبب انتشار فيروس كورونا أدى لحدوث عجز فى إيرادات السياحة الدينية بلغ 8 ملايين و347 ألف جنيه، فيما بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات "الفائض العام" 13 مليون جنيه بعد أن كان قد بلغ في يونيو 2019 نحو 43 مليون و254 ألف جنيه.

أما في حساب الدائنين، يتضح من الميزانية أن الغرفة مدانة لبوابة العمرة الإلكترونية بنحو 135 مليون و438 ألفا و241 جنيه، بجانب 220 ألفا مديونية لقرعة الحج السياحي عن العام 2019 فيما بلغت مديونية حوالات قرعة الحج لموسم 1440 هـ نحو 17 مليون و33 ألف جنيه، وبإضافة صندوق التكافل والمديونية لاتحاد الغرف السياحية، يصل إجمالي المديونية المستحقة على الغرفة إلى 170 مليون و287 ألف جنيه.

وأوضحت القوائم المالية للغرفة، أن إجمالي نقدية وأرصدة الغرفة لدى البنوك بلغت نحو 754 مليون و107 ألف جنيه، وأشارت إلى أن إجمالي المصروفات العمومية والإدارية لغرفة شركات السياحة 16 مليون و918 ألف جنيه في يونيو 2020، بزيادة قدرها 2 مليون تقريبا مقارنة بالعام المالى 2019 ، وتضمنت مصروفات المقر الرئيسي في 2020 نحو 9 ملايين و558 ألف جنيه.

كما ساهمت الغرفة في حساب الكوارث والأزمات بصندوق تحيا مصر بمبلغ 2 مليون جنيه، بينما بلغ دعم تدريب النقل السياحي مبلغ قدره 522 ألف جنيه، ليصل إجمالي المساهمات الإنسانية 3 ملايين و358 ألف جنيه.