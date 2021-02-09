شكرا لقرائتكم خبر عن 58.6 مليون جنيه إيرادات غرفة شركات السياحة بالعام المنتهى فى 30 يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت القوائم المالية لغرفة شركات السياحة، عن العام المنقضي في 30 يونيو 2020، تراجع إجمالى إيرادات الغرفة من 95 مليون و200 ألف جنيه في العام المالى 2019، إلى 58 مليون و610 ألف جنيه، وبخصم حصة الاتحاد المصرى للغرف السياحية من الاشتراكات السنوية للشركات يصبح صافي الإيرادات 57 مليون و583 ألف جنيه.
وأكدت القوائم المالية، أن وقف رحلات العمرة بسبب انتشار فيروس كورونا أدى لحدوث عجز فى إيرادات السياحة الدينية بلغ 8 ملايين و347 ألف جنيه، فيما بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات "الفائض العام" 13 مليون جنيه بعد أن كان قد بلغ في يونيو 2019 نحو 43 مليون و254 ألف جنيه.
أما في حساب الدائنين، يتضح من الميزانية أن الغرفة مدانة لبوابة العمرة الإلكترونية بنحو 135 مليون و438 ألفا و241 جنيه، بجانب 220 ألفا مديونية لقرعة الحج السياحي عن العام 2019 فيما بلغت مديونية حوالات قرعة الحج لموسم 1440 هـ نحو 17 مليون و33 ألف جنيه، وبإضافة صندوق التكافل والمديونية لاتحاد الغرف السياحية، يصل إجمالي المديونية المستحقة على الغرفة إلى 170 مليون و287 ألف جنيه.
وأوضحت القوائم المالية للغرفة، أن إجمالي نقدية وأرصدة الغرفة لدى البنوك بلغت نحو 754 مليون و107 ألف جنيه، وأشارت إلى أن إجمالي المصروفات العمومية والإدارية لغرفة شركات السياحة 16 مليون و918 ألف جنيه في يونيو 2020، بزيادة قدرها 2 مليون تقريبا مقارنة بالعام المالى 2019 ، وتضمنت مصروفات المقر الرئيسي في 2020 نحو 9 ملايين و558 ألف جنيه.
كما ساهمت الغرفة في حساب الكوارث والأزمات بصندوق تحيا مصر بمبلغ 2 مليون جنيه، بينما بلغ دعم تدريب النقل السياحي مبلغ قدره 522 ألف جنيه، ليصل إجمالي المساهمات الإنسانية 3 ملايين و358 ألف جنيه.