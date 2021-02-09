انخفاض الطلب على الوقود بالهند 2.2% على أساس سنوى فى يناير

القاهرة - سامية سيد - انخفض طلب الهند على الوقود 2.2 في المئة في يناير مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن خلية التخطيط والتحليل البترولي بوزارة النفط أن إجمالي استهلاك الوقود، وهو مؤشر على الطلب على النفط، بلغ 18.01 مليون طن.

وزادت مبيعات البنزين 6.3 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 2.61 مليون طن.

كما زادت مبيعات غاز الطهي، أو غاز البترول المسال، 1.7 بالمئة إلى 2.49 مليون طن، بينما نزلت مبيعات النفتا 0.5 بالمئة إلى 1.27 مليون طن.