شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الكندي تزامناً مع ارتفاع "برنت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على نحو إيجابي، بالتزامن مع ارتفاع "برنت"، ورغم الضغوط على الخام الأمريكي.



وتنتظر الأسواق العالمية توصل البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي إلى اتفاق بشأن تمرير حزمة التحفيز النقدي المقدرة بنحو 1.9 تريليون دولار لدعم الاقتصاد الأكبر في العالم لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا".



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 16:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 57.9 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 58.6 دولار وأقل سعر عند 57.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.2% إلى 60.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر 61.2 دولار وأقل سعر عند 60.05 دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:26 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابية بأقل من 0.1% إلى 0.7857، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7867 في حين سجل أقل سعر عند 0.7833.