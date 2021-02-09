شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التداولات و"ناسداك" يتجاوز 14 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء عقب تحقيقها مستويات قياسية في ختام جلسة أمس الإثنين.



يأتي ذلك مع استمرار المناقشات بين البيت الأبيض والكونجرس للوقوف على اتفاق يتعلق بحزمة التحفيز النقدي المقدرة بنحو 1.9 تريليون دولار والتي تستهدف دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.



كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أعلن موافقته على خطة التحفيز المقترحة من إدارة الرئيس "جو بايدن".



من ناحية أخرى، تترقب الأسواق عن كثب صدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات في وقت لاحق هذا الأسبوع، ومن أبرزها نتائج شركتي "تويتر" و"كوكاكولا".



وفي بداية التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 91 نقطة) إلى 31295 نقطة، كما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 3910 نقاط، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 14005 نقاط.