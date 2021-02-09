شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القهوة تتجه نحو التراجع رغم انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القهوة خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو ملحوظ على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



واستفادت عقود القهوة في الآونة الأخيرة من انتعاش الطلب عل السلع الزراعية الأمر الذي أنعش أسعار سلع أخرى مثل القهوة.



وتلقت القهوة أيضا دعما من جائحة كورونا وما ارتبط بها من قيود إغلاق وعزل في العديد من الدول على مستوى العالم والذين أقبلوا على مشروبات مثل القهوة في منازلهم.



هذا، وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" حاجز 107 ملايين حالة على مستوى العالم في حين يقترب عدد الوفيات من مليونين ونصف مليون حالة وفاة، بحسب بيانات جامعة "جون هوبكينز".



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت عقود القهوة بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.23 دولار للرطل.