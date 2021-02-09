شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض ينتهي من من طرح صكوك رأس مال من الشريحة الثانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الرياض عن الانتهاء من طرح إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2) مقومة بالريال السعودي مطروحة طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة الطرح بلغ 3 مليار ريال، علماً بأن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 3 آلاف صك، بقيمة اسمية للصك تبلغ 1 مليون ريال.

وأشار البنك إلى أن عائد الصك هو سعر السايبور لمدة 6 أشهر زائد هامش ربح بواقع 150 نقطة أساس، علماً بأن مدة استحقاق الصك 10 سنوات قابلة للاسترداد في السنة الخامسة وفقَا لشروط وأحكام الصكوك.

هذا وقام البنك بتعيين شركة الرياض المالية كمنسق ومتعامل منفرد فيما يخص الطرح الخاص للصكوك.

وبحسب البيان، يتم استرداد الصكوك في تاريخ استحقاقها. ومع ذلك، يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة والتي تشمل وقوع حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو وقوع حالة إخلال أو بناء على خيار البنك، وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.

يُذكر أن البنك أعلن، في يناير الماضي، عن بدء طرح صكوك رأس مال من الشريحة الثانية (Tier 2) مقومة بالريال السعودي مطروحة طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية.

ويُشار إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حقق البنك صافي أرباح بلغ 3.8 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 4.5 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019، وبنسبة تراجع 14.6%.