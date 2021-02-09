شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أبومعطي تتراجع 37% بالربع الثالث من عامها المالي لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 37.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 4.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 6.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 19.16% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية بتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وانخفضت المبيعات إلى 68.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 84.6 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهرالأولى من عامها المالي، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 4.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 10.1 مليون ريال في الفترة المقابلة.

وكانت الشركة قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من عامها المالي صافي أرباح بلغ 1.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 5.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.