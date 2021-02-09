شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الأهلي التجاري ترتفع لـ11.44 مليار ريال في 2020 للزيادة بإجمالي دخل العمليات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي التجاري، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 0.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 11.41 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 11.44 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 16.7 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 16.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، والذي قابله جزئياً ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان.

وبحسب البيان، ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.3% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، و الدخل من رسوم خدمات مصرفية و دخل تحويل عملات أجنبية، ارتفاع في دخل الاستثمارات، والذي قابله جزئياً ارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى بالصافي.

وارتفع إجمالي دخل العمولات إلى 16.7 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل إجمالي دخل عمولات بلغ 16.4 مليار ريال خلال العام 2019.

هذا وارتفع إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان بنسبة 9.4% ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة واستهلاك/إطفاء ممتلكات،معدات، برامج، وحق استخدام الموجودات والمصروفات العمومية والإدارية الاخرى، والذي قابله جزئيا انخفاض في الايجارات ومصاريف المباني.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك كان قد حقق صافي أرباح بلغ 8.1 مليار ريال خلال التسعة اشهر الأولى من العام 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 8 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2019.