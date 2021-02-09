شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تمويلية ترفع قيمة «ريديت» السوقية إلى 6 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «ريديت» التي كانت في قلب موجة تداولات الأفراد في أسهم شركات تجارة التجزئة والتي حفزتها وسائل التواصل الاجتماعي، إنها جمعت أكثر من 250 مليون دولار في جولة تمويل جديدة ضاعفت قيمتها السوقية لتصل إلى 6 مليارات دولار ، وبلغت قيمة منصة التواصل الاجتماعية 3 مليارات دولار بعد جولة تمويل في فبراير 2019.

وأوضحت الشركة في منشور: «تعتبر هذه الفرصة مناسبة للقيام باستثمارات استراتيجية في ريديت، بما في ذلك خدمات الفيديو والإعلانات والمنتجات الاستهلاكية والتوسع في الأسواق الدولية».

من جهته، قال ستيف هوفمان، الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»: «التقييمات عالية جداً في الوقت الحالي، ولا ضير أبداً في جمع المزيد من المال عندما تكون هنالك فرصة للقيام بذلك، حيث إن العام كان جيداً بالنسبة لـ «ريديت»». (وكالات)