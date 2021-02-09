شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتخلى عن ذروة 13 شهرا قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للتراجع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها فى وقت سابق من السوق الأوروبية ، لتتخلى عن أعلى مستوى فى 13 شهرا المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

انخفض الخام الأمريكي قرابة 0.9% إلى مستوي 57.58$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.08$، وسجل أعلى مستوي عند 58.59$ الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020،وتراجع خام برنت بنسبة 0.5% إلى مستوي 60.34$ ، من مستوى الافتتاح عند 60.67$ ، وسجل أدنى مستوي عند 61.24$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020.

عند تسوية الاثنين ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.0% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.9% للتداول للمرة الأولى فى 13 شهرا فوق 60$ للبرميل ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسل مكاسب يومية منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

قررت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" الأسبوع الماضي الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الحالية دون أي تغيير حتى نهاية آذار/مارس المقبل.

يأتي هذا القرار فى ضوء استمرار الدعم من التحالف العالمي لتحقيق استقرار السوق ، والتغلب على آي ضعف فى مستويات الطلب العالمي ناجم عن الموجة الثانية لفيروس كورونا.

يأتي هذا أيضا بالتزامن مع قرار السعودية السابق بخفض إنتاجها النفطي طوعية بحوالي مليون برميل يوميا فى شباط/فبراير الجاري ،وآذار/مارس المقبل ، بهدف تحقيق المزيد فى الاستقرار فى السوق.

فى الولايات المتحدة ، تعمل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن " بالتعاون مع الكونغرس على ضخ المزيد من التحفيز الاقتصادي فى البلاد ، بهدف التغلب سريعا على الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

كما يعلق المتعاملون آمالهم أيضا على تعافي الطلب على الوقود مع اتساع عملية استخدام لقاحات فيروس كورونا وتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة الفيروسية.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.