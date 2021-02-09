شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم منتقاة في البنوك والعقار تعيد الأسواق إلى المكاسب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استعادت الأسهم المحلية مسارها الأخضر في جلسة، الاثنين، مدعومة بعودة الشراء الأجنبي على أسهم منتقاة في البنوك والعقار، معززة بسيولة قوية تجاوزت المليار درهم للجلسة الثالثة على التوالي، ليرتفع مؤشر سوق دبي 0.15% و«أبوظبي» 0.12%.

وقادت 4 أسهم رئيسية مكاسب الأسواق، بدءاً من «أبوظبي الأول» الذي استقطب وحده نحو 30% من سيولة سوق أبوظبي مرتفعاً 0.81% مقترباً سعره من 15 درهم، فيما صعد سهم «اتصالات» 0.4% إلى 19.9 درهم.

وفي سوق دبي، ارتفع «إعمار العقارية» 1.05% إلى 3.84 درهم، بعد أن تصدر تداولات السوق بـ27.8 مليون درهم، كما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 2.2% إلى 11.6 درهم، وجاء ثانياً من حيث جذب السيولة بـ21.64 مليون درهم.

وأمام هذا الأداء بلغ صافي استثمارات الأجانب (غير العرب) في جلسة منتصف الأسبوع 74.6مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 53.2 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و 21.5 مليون درهم محصلة شراء بدبي.

وبلغت سيولة الأسواق 1.2 مليار درهم، منها 1.016 مليار درهم في سوق أبوظبي و182.45 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 303.4 مليون سهم توزعت بواقع 172 مليون سهم في أبوظبي و131.4 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 39 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 6112 صفقة.

سوق دبي 0.15% +

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.15% عند مستوى 2647 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل والسلع. وارتفع قطاع البنوك 0.72% بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.2% في مقابل نزول «دبي الإسلامي» 0.6%.

وزاد قطاع العقار 0.33% نتيجة ارتفاع «إعمار العقارية» 1.05% و«إعمار للتطوير» 0.69% رغم تراجعات «إعمار مولز» 1.75% و«ديار» 1.37% فيما استقر «الاتحاد العقارية» و«داماك». كما صعد قطاع النقل 0.35% إثر صعود «العربية للطيران» 2.47% أمام نزول «أرامكس» 0.89% و«الخليج للملاحة» 2.46%. وهبط قطاع الاستثمار 1.57% بفعل هبوط «دبي المالي» 4.42% و«دبي للاستثمار» 0.66% و«شعاع كابيتال» 0.27%.

سوق أبوظبي 0.12% +

من جانبه، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.12% عند مستوى 5662.5 نقطة مستمداً الدعم من مكاسب أسهم البنوك والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك 0.6% نتيجة ارتفاع «أبوظبي الأول»0.81% و«أبوظبي التجاري» 0.6% و«أبوظبي الإسلامي» 0.61%. كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.4% نتيجة ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار 2.61% نتيجة انخفاض «الدار» 2.68% و«رأس الخيمة العقارية» 1%. وهبط قطاع الطاقة 0.62% بفعل هبوط سهم «دانة غاز» 2.4% بالتوازي مع استقرار كل من «أدنوك للتوزيع» و«طاقة». وتراجع قطاع الاستثمار 0.2% نتيجة تراجع «الواحة كابيتال» 1.59% و«إشراق» 2.91% مقابل استقرار «العالمية القابضة».

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 27.8 مليون درهم مغلقاً عند 3.84 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بقيمة 21.64 مليون درهم ليغلق عند 11.6 درهم، ثم «دبي المالي» مستقطباً 18.13 مليون درهم وأقفل عند 1.08 درهم.

وفي سوق أبوظبي تصدر التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 276.3 مليون درهم مغلقاً عند 14.98 درهم، تلاه «الدار» بسيولة بقيمة 270.3 مليون درهم وأقفل عند 3.63 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات بلغت 165.6 مليون درهم مغلقاً عند 46.5 درهم.

وسجل «دبي للتأمين» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 14.89% مغلقاً عند 7.33 درهم، بينما سجل «الصقر للتأمين» التراجع الأكثر بنسبة 4.82% إلى 1.38 درهم.

وكان أكبر المرتفعين بسوق أبوظبي «أبوظبي الوطنية للتكافل» بنسبة 6.73% إلى 5.55 درهم، وفي المقابل كان أكبر المتراجعين «أركان» بنسبة 4.88% ليغلق عند 0.78 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 64.65 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.72 مليون درهم محصلة شراء العرب و9.74 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و53.2 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 64.65 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 21.5 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 21.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.85 مليون درهم محصلة بيع العرب و8.1 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و11.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

تباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 7.4 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 16.5 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 16.5 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار بلغ 7.4 مليون درهم محصلة بيع.