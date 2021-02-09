شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية.. انحسار مسار صعود شهر فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في وقت مبكر الثلاثاء حيث بدا أن السوق مستعد للتراجع عن خط فبراير الحاد. وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 60 نقطة. وجرى تداول العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك على انخفاض بنسبة 0.2%.

تأتي هذه الخطوة في العقود الآجلة بعد أن سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة جولة أخرى من المستويات القياسية يوم الاثنين. تقدم مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز لست جلسات متتالية، بينما انتهى مؤشر ناسداك المركب في المنطقة الخضراء في خمسة من تلك الأيام الستة.

من جهتها، تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بعد أن انحسر صعود قوي مدفوعا بآمال في تعاف اقتصادي عالمي أسرع وتيرة وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما زادت أسهم شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال بعد أن تعافت أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي.

وزاد سهم توتال 1.1 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن أرباحها تعافت في الربع الأخير من العام الماضي إذ استقرت أسعار النفط، بيد أن ضربة من خفض قيمة أصولها بسبب جائحة كوفيد-19 دفعها لتسجل صافي خسارة 2.7 مليار دولار لعام 2020 ككل.

ونزل المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2 بالمئة بعد أن ربح نحو 4% منذ بداية الشهر الجاري على خلفية انتظام معدلات توزيع لقاحات فيروس كورونا في أنحاء العالم وتوقعات بإقرار مشرعين أمريكيين لحزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة قريبا.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة حتى في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات ارتفاع الصادرات الألمانية في ديسمبر إذ ساهمت تجارة قوية مع الصين والولايات المتحدة في دعمها.

الأسهم اليابانية

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي الثلاثاء، بعد أن بلغت أعلى مستوى في 30 عاما، إذ أثارت نتائج أعمال قوية للشركات وإحراز تقدم في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا توقعات بتعاف اقتصادي سريع.

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.4 بالمئة إلى 29505.93 نقطة، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.08 بالمئة إلى 1925.54 نقطة.

وقال نوريهيرو فوجيتو كبير إستراتيجي الاستثمار لدى ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورجان ستانلي للأوراق المالية «المستثمرون عاودوا شراء الأسهم التي تتمتع بأساسات قوية، مثل الأسهم المرتبطة بالرقائق... أسهم شركات الطيران والسكك الحديدية، التي كانت تُشتري حتى هذا الصباح، أصبحت هدفا للبيع إذ أن عواملها الأساسية لم تبدأ التحسن بعد».

وأغلق سهم مجموعة سوفت بنك مرتفعا 3.41 بالمئة. وربح السهم ما يزيد عن خمسة بالمئة ليبلغ أعلى مستوى في عشرين عاما مدفوعا بأرباح قياسية لصندوق رؤية التابع للمجموعة. وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ ارتفع سهم موراتا للتصنيع 3.21 بالمئة وقفز سهم تي.دي.كيه 2.65 بالمئة وتقدم سهم أدفانتست 2.26 بالمئة وزاد سهم طوكيو إلكترون 1.9 بالمئة.

وزاد سهم مونيكس جروب، المالكة لكوينتشك المشغلة لبورصة بيتكوين، 16.05 بالمئة إذ قفزت بتكوين بعد أن كشفت تيسلا أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة وسرعان ما ستقبلها كوسيلة للدفع مقابل السيارات.

وتراجع قطاع الطيران عن مكاسب مبكرة، إذ نزل سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 0.95 بالمئة وخسر سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 0.92 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات إذ ارتفع الين مقابل الدولار، وتراجع سهم هوندا موتور 1.9 بالمئة وخسر سهم نيسان موتور 0.02 بالمئة وتراجع سهم تويوتا موتور 0.54 بالمئة.

وجرى تداول الدولار عند 104.85 ين لينخفض 0.35 بالمئة خلال التعاملات الآسيوية.

وكان سهم هيتاتشي الأقل أداء بين 30 سهما أساسيا على توبكس إذ تراجع 3.06 بالمئة وتلاه سهم دايكن إندستريز الذي خسر 2.50 بالمئة.

(وكالات)