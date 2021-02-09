«ماي دبي»: زيادة 15% في الطلب على المياه المعبأة



دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ماي دبي»، عن تحقيق نسبة صفرية في صافي استهلاك الطاقة، حيث بلغت مستوى قياسياً بمعدل 0% عقب الأداء القوي لوحدات الألواح الشمسية التي أنتجت أكثر من 30 مليون كيلوواط/ساعة من الطاقة خلال العام 2020، تمّ استهلاك 26 مليون كيلوواط/ساعة منها فقط، وذلك وفق التقرير الحديث الصادر مؤخراً. ويأتي الإنجاز الجديد ليؤكد نجاح الشركة في تشغيل كافة المرافق الحيوية وإتمام العمليات التشغيلية، بما فيها عمليات إنتاج المياه المعبّأة، بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية.

وأشار التقرير إلى أنّه تمت إعادة الفائض البالغ 4,190,213 كيلوواط/ساعة من الطاقة إلى شبكة كهرباء «هيئة كهرباء ومياه دبي»، مما يؤكد نجاح «ماي دبي» في تلبية احتياجاتها من الكهرباء بنسبة 100% من الطاقة النظيفة، فضلاً عن توليد وتصدير كهرباء إضافية إلى شبكة «هيئة كهرباء ومياه دبي». ومدعومةً بإنجازاتها النوعية، تمضي الشركة، التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، قدماً في دعم الجهود السبّاقة التي تقودها حكومة الإمارات لزيادة القدرة على إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وآمنة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وشهدت «ماي دبي»، خلال العام الفائت، زيادة بنسبة 15% في الطلب على المياه المعبأة، وبالأخص عقب انتشار جائحة «كوفيد-19»، ما دفعها إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وبالتالي استهلاك المزيد من الكهرباء. وعلى الرغم من ذلك، تمكنت الشركة من تلبية الطلب على الإنتاج والاحتياجات المتنامية من الكهرباء بنسبة 100% من الطاقة الشمسية النظيفة.

وقال ألكسندر فانت ريت، الرئيس التنفيذي لشركة «ماي دبي»: نعتزّ بنجاحنا في «ماي دبي» في تحقيق نسبة صفرية في استهلاك الطاقة الصافية خلال العام الماضي، في خطوة متقدمة باتجاه ترجمة تطلعاتنا الطموحة استناداً إلى قيمنا الجوهرية التي تضع دمج الاستدامة ضمن كافة عملياتنا التشغيلية في مقدمة أولوياتنا الاستراتيجية. وبالفعل، أثمرت جهودنا الحثيثة عن تحقيق نتائج استثنائية، ليس على صعيد تسجيل 0% في استهلاك الطاقة فحسب، وإنما في تخفيض15,500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ونؤمن من جانبنا بأنّ الطاقة المتجددة هي إحدى مساراتنا الرئيسية لتحقيق الاستدامة البيئية، ونفخر بالنتائج الإيجابية التي جاءت نتاج الخطوات السبّاقة والاستراتيجيات الاستباقية التي مكّنتنا من الاستمرار في تقديم خدمات فعالة ومنتجات عالية الجودة ومبتكرة وآمنة، الأمر الذي عزز مكانتنا الرائدة كنموذج يُحتذى به في تبني أفضل ممارسات الإنتاج المستدامة.

وقامت «ماي دبي» بتركيب نظام طاقة شمسية بقدرة 18.1 ميجاواط على أسطح مصنعها باستخدام حوالي52,056 لوحة شمسية، وهو ما يعتبر ثاني أكبر الأسطح من نوعه على مستوى العالم. وتأتي الشركة في موقع الصدارة في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها أكبر شركة متخصصة بإنتاج المياه المعبأة تعمل بالطاقة الشمسية على المستوى الإقليمي.