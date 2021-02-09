ورش تعريفية باستراتيجية وفئات جائزة الشارقة للاتصال الحكومي



الشارقة: ”الخليج 365”

بدأت، أول أمس الاثنين، أولى ورش العمل التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حول المشاركة بالدورة الثامنة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي.

وتستعرض ورش العمل التعريفية التي يجري تنظيمها عن بُعد الاستراتيجية الجديدة للجائزة وأبرز التعديلات على بعض فئاتها وآلية المشاركة والجمهور المستهدف.

وتستضيف ورش العمل عدداً من الفائزين بالجائزة خلال الدورة السابقة؛ لإطلاع المشاركين على الممارسات الفائزة للاستفادة من تجاربهم وتعميم الفائدة.

ووفقاً لجواهر النقبي مديرة المركز الدولي للاتصال الحكومي، فإن تنظيم الورش التعريفية يأتي لتعزيز المشاركة في فئاتها واستجابة للجمهور المستهدف؛ لتزويدهم بالمعلومات الكافية وتفاصيل الجائزة وتطوراتها والإجابة عن استفساراتهم؛ لضمان مطابقة الملفات المقدمة للشروط، ما يساهم في دعم مشاركتهم وفق أعلى المعايير ويعزز فرص الفوز بفئاتها المختلفة.

وتشكل الجائزة منصة لتعزيز التنافس وترسيخ أفضل الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي في المنطقة، من خلال بناء الوعي بأهمية الاتصال الحكومي، وتشجيع الشباب على الانخراط بهذا القطاع المهم، وتضع ضمن أولوياتها دعم أعمالهم المتميزة في هذا المجال.

وأضافت النقبي: إن الجائزة التي تعد الوحيدة من نوعها على مستوى الوطن العربي التي تختص في مجال الاتصال الحكومي، جاءت لتترجم توجيهات ورؤى صاحب السمو حاكم الشارقة في ترسيخ أفضل الممارسات في الاتصال الحكومي، وتحفيز الإبداع والارتقاء بالأداء.

وعرضت باكورة الورش التعريفية للدورة الثامنة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، تجربة النقيب أحمد الحمادي مدير فرع الصحافة والنشر في القيادة العامة لشرطة الشارقة، الفائز بفئة أفضل منسق للاتصال الحكومي للدورة السابعة من الجائزة.

فيما تستعرض باقي الورش المقرر انعقادها خلال الفترة المقبلة الفئات المخصصة للوطن العربي، وتقدم شرحاً مفصلاً عن الجائزة، وتستعرض أفضل بحث علمي تطبيقي في الاتصال الحكومي وتجارب فئات أفضل مبادرة شبابية للجائزة، وأفضل تعامل إعلامي مع أزمة للدورة السادسة من الجائزة، وفئة صوت المجتمع وفئة أفضل منظومة تدعم الاتصال الحكومي للدورة السابعة من الجائزة، وفئة أفضل شخصية مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للدورة السابعة من الجائزة.