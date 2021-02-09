شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن مسحار: حقبة جديدة من التميّز والريادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات» "نفخر اليوم بإنجازٍ تاريخي جديد يرسخ المكانة الريادية العالمية لدولة الإمارات التي تخوض السباق إلى الفضاء بعزيمة وإصرار وكفاءة واقتدار، في ظل دعم القيادة الرشيدة التي كرست ثقافة اللا مستحيل، ومهدت الطريق لدخول حقبة جديدة من التميز والريادة بسواعد شبابنا الذين يمثلون مخزون طاقة الإمارات ومصدر ثروتها وقلبها النابض. ويشكل هذا الإنجاز محطة مفصلية في المسيرة التنموية الطموحة التي تستلهم من حلم المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه. ويحمل الإنجاز النوعي رسالة قوية مفادها بأنّ الإمارات قادرة على المنافسة بقوة ضمن عالم الفضاء، مدعومةً ببيئة تشريعية حديثة وبنية قانونية واضحة لتنظيم صناعة الفضاء. ونجاح المسبارغيض من فيض المكتسبات الحضارية التي تتوالى في ظل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.