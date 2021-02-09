شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الضواحي والقرى» تحدّث التدابير الاحترازية للمناسبات الاجتماعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة شؤون الضواحي والقرى، أمس الثلاثاء، بالتنسيق مع لجنة الشارقة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن أبرز تحديث للتعليمات والتدابير الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، خلال تنفيذ المناسبات الاجتماعية في المنازل ومجالس الضواحي.

ويأتي هذا الإعلان لوقف انتشار فيروس «كوفيد 19»، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة من تضافر الجهود وضمان استعداد أفراد المجتمع وتعاونهم للحد من انتشار الوباء.

وحثت الدائرة جميع أفراد المجتمع في إمارة الشارقة، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة باستمرار، والتباعد الجسدي، واتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص، وأشارت إلى أن تلك التحديثات تتضمن إقامة المناسبات والأفراح بحضور 10 أشخاص فقط، في مكان الحفل، سواء في المنزل، أو مجلس الضاحية، بفاصل 4 أمتار مربعة للشخص الواحد من المساحة الكلية.

وشددت الدائرة على ضرورة تجنب السلام باليد، والعناق، والتقبيل، والسلام بالأنف، والاكتفاء بإلقاء التحية عن بعد، وألزمت الدائرة بأهمية ارتداء الكمامات خلال فترة الحفل، بجانب توفير أدوات التعقيم.