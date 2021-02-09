شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة «مواي تاي نايت للمحترفين» تدشن الموسم الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج انطلاقة موسمه الجديد، يوم الجمعة المقبل بدبي، وذلك بإقامة بطولة مواي تاي نايت للمحترفين تشهد مشاركة 30 لاعباً ولاعبة من اللاعبين البارزين والصاعدين من خلال 15 نزالاً لمختلف الأوزان والمستويات، والتي يشرف على إدارة نزالاته طاقم تحكيم إماراتي لديه الخبرة والقدرة على إدارة منافسات البطولة، وكانت منافسات بطولة «أبو ظبي مواي تاي» الماضية التي أقيمت في نادي ومنتجع الفرسان الرياضي في أبوظبي شهدت مشاركة 22 لاعبا ولاعبة من مختلف الجنسيات من بينهم كوكبة من أبطال اللعبة أصحاب الخبرات الطويلة في رياضة المواي تاي في مقدمتهم نور الدين سامير ومحمد البخاري وبرادلي ستانتون و مارلون ريبيرو وغيرهم من اللاعبين البارزين.

وأكد عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي للعبة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي أن إقامة هذه البطولة في دبي بمشاركة نخبة مميزة من أبرز اللاعبين المميزين تأتي من منطلق حرص الاتحاد على استمرار النشاط وفقاً للإجراءات الصحية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة، على أمل أن تحقق البطولة أهدافها الفنية والمجتمعية.

واختتم النيادي: «لاشك في أن الدعم والاهتمام والرعاية التي يجدها قطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة يشكل حافزاً لكافة الاتحادات الرياضية تبذل الجهد في سبيل رفع راية دولة الإمارات عالية خفاقة في كافة المحافل الرياضية الإقليمية والدولية استفادة من البنية التحتية التي تم تشييدها برؤية ثاقبة تمتد لأجيال قادمة».