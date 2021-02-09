تفاصيل الأسعار الجديدة للسجائر.. وشعبة الأدخنة: السعر ارتفع جنيها على المستهلك

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة فيليب موريس- مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات مختلفة من العلامات التجارية مارلبورو، ال ام، ميريت، وذلك للمساهمة في دعم جهود الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، ومنع أي استغلال للمدخنين البالغين.

ووفقا لبيان الشركة"، فإن الزيادة الجديدة في سجائر ميريت ومارلبورو وإل إم" بواقع "جنيه" على كل علبة عند البيع للتجار.

وتأتي الأسعار الجديدة كالآتي: -

مارلبورو بأنواعها 44 جنيها

ميريت بأنواعها 48 جنيها

ال ام بأنواعها 33 جنيها

وعلى الرغم من الزيادة المعلنة، قد قررت الشركة عدم زيادة أسعار بيع العلامات التجارية "مارلبورو كرافتد" و"إل إم موشيون" والتى تم طرحهما مؤخرا عند 36 جنيها و28 جنيها على الترتيب.

وتهيب الشركة بتجار التجزئة والباعة الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم مخالفتها حفاظا على حقوق المستهلك، وتؤكد الشركة لجميع عملائها وصول منتجاتها فى المواعيد المقررة.

من جانبه، قال علي كامل سعودي، نائب رئيس شعبة الأدخنة بالغرف التجارية، إن تجار الجملة سيلتزمون بالتسعيرة المقررة لأسعار السجائر من المصنع بعد إعلان رفع السعر من قبل الشركة المصرية المنتجة.

وأشار كامل في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن بعض تجار التجزئة يضعون هامش ربح بما يساوي 1 جنيه للعلبة، وذلك في بعض الأكشاك والمحلات الصغيرة بما يعني أن سعر عبوة "إل إم" إذا كان 33 ستباع للمستهلك 34 جنيها، موضحا أن السجائر التي رفع أسعارها هي التي زادت فقط ولكن باقي الأسعار ثابتة.