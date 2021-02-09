شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل تباطؤ مستويات الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بالإضافة إلى انحسار آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي بأسرع من الاقتصاديات العالمية الأخرى بعد بيانات الوظائف الأخيرة.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 90.50 نقطة الأدنى منذ الأول من شباط/فبراير الجاري ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.91 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.92 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ِشهرين عند 91.60 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

مع استمرار صعود مؤشر الأسهم الأمريكية فى وول ستريت لمستويات قياسية جديدة ، تحسنت شهية المخاطرة لدى المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية ، وزاد من الإقبال على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

أدت بيانات الوظائف الصادرة فى الولايات المتحدة يوم الجمعة ،والتي جاءت دون التوقعات فى كانون الثاني/يناير ، إلى انحسار آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي بأسرع من الاقتصاديات العالمية الأخرى.

ويري العديد من المحللين أن الإنفاق المالي الهائل فى الولايات المتحدة مع السياسة النقدية فائقة السهولة لمجلس الاحتياطي الاتحادي سوف تؤدي إلى انخفاض الدولار الأمريكي على المدى الطويل.