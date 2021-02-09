شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة توسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوع بفضل تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، بفضل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى نشاط طلب المعدن الأبيض من قبل مستثمري التجزئة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.0% إلى مستوي 27.80$ ، من مستوي الافتتاح عند 27.25$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 27.22$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.4% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع مستويات الدولار بفعل تباطؤ طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة ، وتحسن شهية المخاطرة فى معظم أسواق المال العالمية.

وبخلاف الاستفادة من تراجع العملة الأمريكية، ارتفعت أسعار الفضة بفضل نشاط طلب مستثمري التجزئة ، فى ظل دعوات شراء أسهم شركات تعدين الفضة وصناديق المؤشرات المتداولة فى البورصة "ETFs" المدعومة بقضبان الفضة الحاضرة.